A pesar de las condiciones climáticas adversas en la alta montaña, el Paso Cristo Redentor se mantiene habilitado este sábado. Desde las 8 de este viernes el tránsito por el túnel es normal, aunque bajo un control constante del personal del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), que monitorea minuto a minuto la situación debido a las nevadas registradas en las últimas horas.
El paso a Chile sigue habilitado este sábado y por ahora no se registran demoras en los complejos
Si bien hay pronóstico de nevadas para los próximos días, las precipitaciones serían por la tarde. No hay perspectivas de cierre del Paso Cristo Redentor
En el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones, del lado argentino, el movimiento vehicular se mantiene de manera fluida durante las primeras horas de la mañana, según información actualizada de Gendarmería.
A diferencia de la jornada anterior, cuando hubo demoras de una hora y media, en el complejo chileno Los Libertadores, los viajeros no deben esperar para completar los trámites migratorios y someterse a las revisiones de equipaje.
Mucho frío y pronóstico de más nevadas
Las condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña fueron severas este viernes. La temperatura mínima de este viernes fue de -17°C, y el pronóstico indica que las nevadas podrían continuar, al menos, hasta el miércoles próximo.
Por esa razón, desde el SICR aclararon que la decisión de mantener abierto o cerrar el paso se evalúa día a día, de acuerdo al estado de la calzada de la Ruta 7 y la 60 y la visibilidad.
Recomendaciones para quienes viajan
Desde la coordinación del paso a Chile recordaron la importancia de consultar la página oficial del Sistema Integrado Cristo Redentor antes de emprender viaje, así como revisar las condiciones meteorológicas en alta montaña.
También se recomienda circular con precaución por el Paso Cristo Redentor, llevar abrigo suficiente, portar cadenas y respetar las indicaciones del personal en el corredor.