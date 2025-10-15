EDICTO:OCA GUSTAVO ADRIAN C/NUÑEZ ANGELICA TRANSITO P/DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPTE. N.º 256.887

Trib. G.J.A. DE PAZ - PRIMERO DE LA PRIMER CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA.- EXPTE. N.º 256.887 “OCA GUSTAVO ADRIAN C/NUÑEZ ANGELICA TRANSITO P/DAÑOS Y PERJUICIOS”, NOTIFICA a ANGELICA TRANSITO NUÑEZ DNI 14.962.545, lo que en su parte pertinente a fs. 147 proveyó: Mendoza, 13 de Junio de 2025:… VISTOS y CONSIDERANDO: Los presentes autos arriba individualizados, atento lo solicitado y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 294, 296, 303 y concordantes del CPCCyT y Ley de Aranceles RESUELVO: I.- Disponer se lleve adelante la ejecución incoada por la parte actora GUSTAVO ADRIAN OCA en contra de ANGELICA TRANSITO NUÑEZ por el cobro de la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MIL con 00/100 ($805.000), en concepto de capital con más los intereses referidos en la sentencia, costos y costas del juicio.- II.- En defecto de pago trábese embargo sobre los bienes susceptibles de tal medida, de propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS MIL con 00/100 ($1.700.000), fijada provisoriamente para responder a capital, intereses, costos y costas del juicio. Autorícese el uso de la fuerza pública y allanamiento de domicilio con habilitación de día, hora y lugar, en caso de ser necesario. - III.- Cítese a la parte demandada para DEFENSA por el término de TRES DIAS, bajo apercibimiento de ley y conmínasele para que constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (Arts.21 del C.P.C.yT.) IV.- Imponer las costas a la parte accionada por resultar vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.CyT.). V.- Regular los honorarios profesionales del Dr. GUSTAVO GOMEZ en la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO con 00/100 ($181.125), más IVA en caso de corresponder, acreditándolo en debida forma.- (Arts.18 de la ley 9131). NOTIFIQUESE. Firmado: DRA. VALERIA ELENA ANTÚN Juez.