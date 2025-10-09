EDICTO:LOPEZ PRELI ESTEFANIA CLARA C/ HEREDEROS DE PEREZ JUANA MICAELA Y OTS. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Expte CUIJ:13-03976228-9 (012051-258428)

DRA. GRACIELA SIMON. Juez. Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza. Expte CUIJ:13-03976228-9 (012051-258428), caratulados “LOPEZ PRELI ESTEFANIA CLARA C/ HEREDEROS DE PEREZ JUANA MICAELA Y OTS. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Este Tribunal notifica a presuntos sucesores de la demandada fallecida Sra. Lola Perez Escobar, personas de domicilio ignorado, de lo resuelto a Fs 182: “Mendoza, 31 de Julio de 2025.(…)RESUELVO: I- Declarar a los presuntos sucesores de la demandada fallecida Sra. Lola Perez Escobar, personas de domicilio ignorado. IINotifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del Código Procesal Civil. III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.EAABF.Fdo.DRA. GRACIELA SIMON JUEZ”. Y Fs 46: “Mendoza, 04 de Septiembre de 2017.(…) De la demanda interpuesta y de la modificación de demanda de fs. 42/43, TRASLADO por el término de DIEZ DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 210 inc. 3, 212, 214 y cc. del C.P.C.) (…)Hágase saber a posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle AGUSTIN ALVAREZ N° 131, GUTIERREZ, MAIPU, MENDOZA, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y el Diario UNO por DIEZ VECES a intervalos regulares durante CUARENTA DÍAS. (…)Notifíquese.B.Fdo DRA. GRACIELA SIMON.Juez”