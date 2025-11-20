EDICTO: TUNINETTI NORMA BEATRIZ P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.597

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.597 “TUNINETTI NORMA BEATRIZ P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por la causante Sra. Norma Beatriz Tuninetti, D.N.I. N.º10.207.149, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Maria Luz Coussirat – Juez.-