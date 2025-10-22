EDICTO: SOSA ELBA ELENA c/FEMENIA ANDRES Y OTROS p/PRESCRIPCION ADQUISITIVA - Autos Nº 251.322

Juez del Tribunal de Gestión Asociada Nº 4, en los autos Nº 251.322, caratulados “SOSA ELBA ELENA c/FEMENIA ANDRES Y OTROS p/PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, cita a todos los que se consideren con derechos sobre dos inmuebles ubicados en calle Sargento Cabral 1.761 de Las Heras, Mendoza, uno de ellos con inscripción registral en la matrícula Nº 0300606223, a nombre de Moretti David, y el otro con inscripción en Tomo 15 fs 110 asiento 2.094 de Las Heras, a nombre de Toriano José Antonio, para que comparezcan a ejercerlos dentro de los diez días hábiles judiciales de la presente publicación, en los autos mencionados. Publíquense edictos diez veces a intervalos regulares, durante cuarenta días en el Boletín Oficial y Diario Uno.