EDICTO: PAVOT D OR SA P/ CANCELACIÓN DE LIBROS SOCIETARIOS -Autos nro. 279147

JUEZ 2do. TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA autos nro. 279147 PAVOT D OR SA P/ CANCELACIÓN DE LIBROS SOCIETARIOS CITA a quienes pretendan derechos sobre: a) LIBRO ACTAS DE DIRECTORIO, b) LIBRO ACTAS DE ASAMBLEAS, c) LIBRO INVENTARIO, d) LIBRO DIARIO, e) LIBRO DE DEPÓSITO DE ACIONES y REGISTRO A ASAMBLEA GENERAL, y f) LIBRO DE REGISTRO DE ACIONES pertenecientes a PAVOT D'OR SOCIEDAD ANÓNIMA, para que se presenten ante la Cdra. CHIRINO DE TUDELA, CRISTINA STELLA, Matricula N° 3183, domicilio legal MONTEVIDEO 346 2do piso; Dpto 1 Ciudad Mendoza, tel: 2612575442, dentro de los treinta días, alegando y probando cuanto estimen pertinente, bajo apercibimiento de resolverse con las constancias que se agreguen a las actuaciones (art. 1877 del CCyCN)
Publica: 23, 24, 27, 28 y 29/10/2025.-