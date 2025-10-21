EDICTO: ORTIZ MARCELO JESUS P/ SUCESIÓN - Autos N° 256.432

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N° 256.432 “ORTIZ MARCELO JESUS P/ SUCESIÓN”, declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de MARCELO JESÚS ORTIZ con DNI: 22.914.492. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCyCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.