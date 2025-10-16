EDICTO: IBAÑEZ MENDEZ GUSTAVO ANGEL C/ KICZERUK O KUCZERUK TEODORO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 281.822

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 281.822 caratulados “IBAÑEZ MENDEZ GUSTAVO ANGEL C/ KICZERUK O KUCZERUK TEODORO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los posibles sucesores de KICZERUK O KUCZERUK TEODORO, personas inciertas, la siguiente resolución: “Mendoza, 28 de Octubre de 2024. AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar como personas inciertas a los posibles sucesores de KICZERUK O KUCZERUK TEODORO, bajo responsabilidad de la parte actora. II- Oportunamente notifíquese la presentes resolución, conforme lo ordena el Art.69 y 72 CPCCYT en el Diario LOS ANDES y Boletín Oficial. III.- Cumplido, dese intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda. NOTIFIQUESE.- GC/PAC DR. JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT- JUEZ”. Y decreto traslado de fs. 14: “Mendoza, 16 de Diciembre de 2024…III.- Oportunamente, de la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a los posibles sucesores de KICZERUK O KUCZERUK TEODORO -Titular Registral-, declaradas como personas inciertas a fs.11. por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad. Dispóngase la ANOTACIÓN DE LITIS del presente proceso, respecto del inmueble objeto de autos, inscripto en el Registro de la Propiedad al Asiento A-1 Matrícula nº 524/5 de Folio Real de Godoy Cruz, debiendo librarse por medio del correspondiente formulario 8 (art, 1905 último párrafo del CCyC)…Hágase saber a los posibles interesados y al Sr. JOSÉ EDMUNDO ZULOAGA la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle Chacabuco 1469, Villa Hipódromo, Godoy Cruz, Mendoza, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Uno (Digital) por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc. a) CPCCyT…Oportunamente, dése intervención al Defensor Oficial en turno. NOTIFÍQUESE PAC Dr. JUAN PABLO SANTIAGO CIVIT JUEZ” LINK EXPTE: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/TSBXI61431 Ubicación: Calle Chacabuco 1469, Villa Hipódromo, Godoy Cruz, Mendoza Datos de Inscripción: A-1 Matrícula nº 524/5 de Folio Real de Godoy Cruz Titular Registral: TEODORO KICZERUK O KUCZERUCK
Publica: 16, 20, 22, 24 y 28/10/2025.-