EDICTO: GOMEZ MARIANA LORENA C/ALONSO NAHUEL ANDRES P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - EXPEDIENTE CUIJ: 13-06837589-9((012054-411692))

JUEZ DEL CUARTO TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA En EXPEDIENTE CUIJ: 13-06837589-9((012054-411692)) GOMEZ MARIANA LORENA C/ALONSO NAHUEL ANDRES P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, NOTIFICA A ALONSO NAHUEL ANDRES, DNI 36788571, delcarado como persona de ignorado domicilio, la SENTENCIA de fs.85 que dice: “Mendoza, 06 de Agosto de 2025. Fs.85:… RESUELVO: I.-Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra Mariana Lorena Gómez contra el Sr. Nahuel Andres Alonso y en consecuencia ordenar a esta última a abonar la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y UN MIL TREINTA y DOS ($7.441.032) en el plazo de 10 días de quedar firme la presente más intereses, establecidos en los considerandos precedentes. II.-Imponer las costas a la parte demandada. III.-Regular los honorarios del Dr. Von Jastrzembski German Adolfo (mat 7457) en la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE ($2.232.309) (30% del 100%) conforme su efectiva participación en autos y sin perjuicio de los complementos e IVA que correspondan. (arts.2, 3, 4, 31 y cc. de la ley 9131 y 33 del C.P.c.C.yT.) IV.Regular los honorarios del perito Ing Ernesto Eduardo Gomez y Diego Mariano Gonzalez en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL SEISCINTOS CUARENTA y UNO ($297.641) (4% del 100) a cada uno, más los interese, IVA y porcentajes de aportes previsionales según corresponda (art.184 CpCCTM) REGÍSTRESE -NOTIFÍQUESE. COUSSIRAT María Luz -Juez.