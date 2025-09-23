EDICTO: GODOY MARTA ALEJANDRA C/ TALQUENCA MARIA LUISA P/ ESCRITURACIÓN - Autos Nº 420267

JUEZ DEL El TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO de Mendoza, en autos Nº 420267, caratula “GODOY MARTA ALEJANDRA C/ TALQUENCA MARIA LUISA P/ ESCRITURACIÓN”Cita y Notifíca a la Sra. MARIA LUISA TALQUENCA, DNI 6.472.949, como persona de ignorado domicilio, el traslado de demanda y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCyT, el siguiente auto interlocutorio de fojas: 14 “Mendoza, 20 de Agosto de 2025. VISTOS Y CONSIDERANDO: RESUELVO: I-Declarar a la Sra. MARIA LUISA TALQUENCA, DNI 6.472.949, como persona de ignorado domicilio.- II-Notifíquese el traslado de demanda y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCyT. III-Oportunamente, dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. “Mendoza, 21 de Marzo de 2025. De la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a la parte demandada TALQUENCA MARIA LUISA por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CPCCT nro.9001). NOTIFÍQUESE.