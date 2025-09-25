EDICTO: GALDAME RODOLFO HECTOR P/ EMPLAZAMIENTO - CUIJ: 13-07674992-7((012012-259591)),

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MIN-DECIMO SEGUNDO CUIJ: 13-07674992-7((012012-259591)), CARATULADO: “GALDAME RODOLFO HECTOR P/ EMPLAZAMIENTO” PARA INICIAR SUCESIÓN notifica a SUCESORES DE MIRIAM SILVANA CORIA que sean de ignorado domicilio la resolución de fojas 13 que en su fecha y parte pertinente dice: “ Mendoza, 10 de febrero de 2025. AUTOS:…y VISTOS:… CONSIDERANDO: …. RESUELVO: JUZGADOS EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MIN-DECIMO SEGUNDO PODER JUDICIAL MENDOZA EMPLAZAR a los sucesores de Miriam Silvana CORIA con DNI 16.796.687, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS de estar debidamente notificados, realicen todos los actos útiles tendientes a lograr la apertura del proceso sucesorio de la misma, bajo apercibimiento de declarar la apertura a petición del tercero peticionante. NOTIFIQUESE a los sucesores conocidos en su domicilio real y en la forma de estilo, y a los desconocidos o de domicilio ignorado por EDICTOS que se publicarán TRES VECES EN UN MES, en el Boletín Oficial y diario Uno (art. 325 inc II del C.P.C.C.T.) COPIESE.- Fdo VAZQUEZ, OSCAR EDUARDO. JUEZ”