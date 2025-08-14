EDICTO: Gabriel Mantovan Agrimensor - EX-2025-06178173-GDEMZA-DGCAT_ATM.

Gabriel Mantovan Agrimensor mensurará 786,96m2 propiedad PEDRO LEONARDO MARTINEZ costado Este lateral acceso Sur 25m al sur de calle Los Mimbrales. San Francisco del Monte Godoy Cruz. Agosto 25. Hora: 09:30. EX-2025-06178173-GDEMZA-DGCAT_ATM.
Publicado: 14, 18 y 19/8/25