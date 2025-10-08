EDICTO: MUSSETTA, PAULA CECILIA C/ QUINECHE AVILA CINDY KETHERINE P/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR - N° 256115

JUZGADO EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINAS TERCERO PODER JUDICIAL MENDOZA – N° 256115 MUSSETTA, PAULA CECILIA C/ QUINECHE AVILA CINDY KETHERINE P/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR. Notifica a: QUINECHE AVILA CINDY KATHERINE con DNI N° 94.401.838, en calidad de demandada: Foja: 4. ..”Mendoza, 16 de Octubre de 2024. “Téngase presente la constancia de pago de impuesto de sellos acompañada. De la demanda interpuesta, TRASLADO a la demandada con citación y emplazamiento de VEINTE DÍAS con más ONCE DÍAS en razón de la distancia, para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 156, 160 y 161 del C.P.C.C.T). NOTIFÍQUESE por Cédula Ley haciéndole saber a la demandada que podrá visualizar el texto de la demanda y su documentación ingresando a los links y Códigos QR que se adjuntan: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/RHOSC261820 . Téngase presente lo demás manifestado y la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. Téngase presente la persona autorizada a sus efectos.Fdo. Dra. Paula Culotta Juez.” a Fojas: 23. Mendoza, 18 de Agosto de 2025. AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Téngase presente el dictamen del Ministerio Fiscal con noticia de parte interesada. II) Tener a QUINECHE AVILA CINDY KATHERINE con DNI N° 94.401.838 como persona de ignorado domicilio. III) Publíquese edictos por TRES VECES con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario “DIARIO UNO” conjuntamente con el decreto de fs. 4 de autos, en su parte pertinente. IV) Oportunamente, DESE VISTA AL DEFENSOR QUE POR TURNO CORRESPONDA. Fdo. Dra. Paula Culotta Juez.