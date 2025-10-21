EDICTO: FERNANDEZ ANGEL JACINTO Y VARELA ANGELA ISABEL p/ Sucesión - Autos N° 2930

Juez del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, Tunuyán Mendoza, en autos N° 2930 Caratulados: "FERNANDEZ ANGEL JACINTO, DNI 6.981.007 Y VARELA ANGELA ISABEL, DNI 2.523.676 p/ Sucesión", cita y emplaza a herederos, acreedores y otras personas que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, a los efectos de comparecer y acreditar su derecho en el plazo de TREINTA (30) DÍAS.-