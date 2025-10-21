EDICTO: FACELLO VIVIANA ROSALIA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 276.394

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 276.394 caratulados “FACELLO VIVIANA ROSALIA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 23 de Septiembre de 2025. VISTOS:…RESULTA:…RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Viviana Rosalía Facello y, en consecuencia, declarar que se ha operado a su favor la prescripción adquisitiva de la porción de terreno de 330.87 m², según mensura, ubicada en Callejón Cordero s/n, El Bermejo, Guaymallén, padrón de Rentas 04- 87035-8, Nomenclatura Catastral 04-04-03-0016-000041-0000-1 y padrón Municipal 83564. Fijar la fecha el 13 de abril de 2001, a los fines de cómputo ordenado por el Art. 1905 del código Civil y Comercial de la Nación. II.- Firme que quede la presente, oblados los aranceles correspondientes, gírese oficio a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia a los fines de inscribir el referido inmueble a nombre de la actora. III.- Imponer las costas por su orden. V.- Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación. NOTIFIQUESE.PASE A LA OFICINA DE RECEPTORES. DR. CARLOS DALLA MORA JUEZ” Publicación por una (1) sola vez en Boletín Oficial y Diario Uno (Art. 72 inc. IV C.P.C.C.yT) Ubicación: Callejón Cordero S/N°, El Bermejo, Guaymallén, Mendoza Datos de Inscripción: Asiento A 1, Matrícula 152996/4 Titular Registral: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
