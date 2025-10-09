EDICTO: DIGITAL_VELASCO ORTUSTE ALICIA C/ MELERO RODRIGUEZ CARMEN LUCILA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos n° 13-06833744-9 (012051-271929)

- FERNANDO GAMES. JUEZ. PRIMER TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos n° 13-06833744-9 (012051-271929) caratulados “DIGITAL_VELASCO ORTUSTE ALICIA C/ MELERO RODRIGUEZ CARMEN LUCILA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, notifica a presuntos herederos de la Sra. CARMEN LUCILA MELERO RODRÍGUEZ DNI: 8.344.179 de resolución: “Mendoza 15 de Mayo de 2025. (…)RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda por usucapión promovida por la Sra. Velasco Ortuste Alicia en contra de los herederos de la titular registral del inmueble, Sra. Carmen Lucila Melero Rodríguez de Díaz, en relación a la fracción identificada como Lote 10, de superficie según mensura de 131,46 metros cuadrados, perteneciente a una fracción de mayor extensión, de inmueble inscripto en el Folio Real Matricula 30541/4 Asiento A-2 inmueble ubicado en calle Cadetes Chilenos 715 Las Cañas del Departamento de Guaymallén, a partir del día 08/12/2000. II. Disponer que prestadas las conformidades profesionales que correspondan, pasen los presentes autos al Registro Público de la Propiedad Inmueble para su toma de razón con remisión de los presentes obrados y que corre por cuenta del interesado la tramitación y obtención del certificado catastral, previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad. III. Imponer las costas en el orden causado (art. 36 CPC) IV. Diferir la regulación de honorarios hasta que existan en autos elementos que permitan determinarlos. V. Notificar la sentencia a la parte actora de oficio por el Tribunal y por edictos a los demandados vencidos y a los terceros interesados (arts. 69 y 68 ap. IIV) CPC).REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.Fdo.Dr.Fernando Games.Juez.”