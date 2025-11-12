EDICTO: CORTEZ JOSE LAUREANO Y NARVALLEZ ELBA ANA P/ SUCESIÓN - Autos N.º 256459

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N.º 256459 caratulados: ”CORTEZ JOSE LAUREANO Y NARVALLEZ ELBA ANA P/ SUCESIÓN declara la apertura del proceso sucesorio de NARVALLEZ ELBA ANA con DNI N.º 5619981. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.