Inicio Edictos, Solicitadas y Convocatorias

EDICTO: CORTEZ AGAPITO Y BARRAZA BLANCA ROSA P/SUCESIÓN - EXPTE. N° 418.822

Por UNO

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 418.822 CORTEZ AGAPITO Y BARRAZA BLANCA ROSA P/SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sr. Agapito Cortez con C.Ext. 553.415 y Sra. Blanca Rosa Barraza con C.Ext. 528.972, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia– Juez.-

Publica: 16/10/2025.-

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar