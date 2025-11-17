EDICTO: CHAVES ISAAC ANTONIO P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07885925-8((012054-421797)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. ISAAC ANTONIO CHAVES DNI 6.865.017, haciéndoles saber que deben presentar escrito en el expediente acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07885925-8((012054-421797)). CHAVES ISAAC ANTONIO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.