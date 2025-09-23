EDICTO: CARDENAS MARIELA JAQUELINA C/BALMACEDA CELESTE GRISELDA Y BALMACEDA PATRICIA GABRIELA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N°256500

Sra. JUEZ MARIA PAULA CULOTTA, en autos N°256500 caratulados: CARDENAS MARIELA JAQUELINA C/BALMACEDA CELESTE GRISELDA Y BALMACEDA PATRICIA GABRIELA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ante el Tercer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción de Mendoza. Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno. Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados.Link de descarga demanda: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/EMSSU21224 .Datos del inmueble, ubicación: Chile 2519, Ciudad, Mendoza, superficie: 343.75mts2, Matrícula SIRC: 73674- Asiento A-1 de Capital, Mendoza.