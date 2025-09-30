EDICTO: CAMPO LOS RANCHOS SRL C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos 410058

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CUARTO, autos 410058 CAMPO LOS RANCHOS SRL C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, fs.65, 8/07/2025 resolvió: Y VISTOS..RESULTA...RESUELVO: I.- Rechazar la demanda planteada en autos por Campo Los Ranchos S.R.L. II.- Imponer las costas a la parte actora vencida (Arts. 35 y 36 del CPCCyT). III.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta tanto se aporten elementos para realizarla de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9, inc. g) de la Ley 9131. VI.- Notifíquese la presente sentencia a la Décimo Novena Defensoría de Pobres y Ausentes con remisión del expediente; a la parte actora mediante cédula; a los posibles terceros interesados por medio de publicaciones edictales. NOTIFÍQUESE