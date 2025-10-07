EDICTO: BLANCO MARIA ANGELINA C/PRESUNTOS HEREDEROS DE VELIZ EUGENIO ALBERTO P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos 407979

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO de la Primera Circunscripción De Mendoza con domicilio en calle España 480, 5º piso, Ciudad de Mendoza, en autos 407979 caratulados “BLANCO MARIA ANGELINA C/PRESUNTOS HEREDEROS DE VELIZ EUGENIO ALBERTO P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” CITA Y notifica a Mabel Susana VELIZ cedula de Identidad de Mendoza N °723.429 y Alberto Pascual VELIZ DNI 14.764.905, en su carácter de PRESUNTOS HEREDEROS DE VELIZ EUGENIO ALBERTO, de ignorado domicilio, sobre el inmueble cuya usucapión se pretende que se halla ubicado en callejón de servidumbre con salida a calle Granaderos de San Martin N°2522, Distrito General Belgrano, Guaymallén, Mendoza.- Superficie e inscripciones: Consta de una superficie según plano de mensura confeccionado por el Agrimensor Humberto Ianotti, de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON 46 DECÍMETROS CUADRADOS (237,46ms2.) y según título de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON 45 DECÍMETROS CUADRADOS (237,45ms2.). 2.2. Se encuentra inscripto en: a) Registro de la Propiedad Raíz al Asiento A1, Entrada 20405, fs.205, Tomo nº97 “C” de Guaymallén; b)Dirección General de Rentas al Padrón Territorial nº04-20927-6; Municipalidad de Guaymallén al Padrón nº21631; Nomenclatura Catastral nº04 05-04-0011-000024-0000-1, las siguientes resoluciones judiciales: a Fs.41: “Mendoza, 27 de Abril de 2022. ….En consecuencia, de la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a los demandados Pascua Rollano De Veliz, Alberto Pascual Veliz, Mabel Susana Veliz, Juan Nazario Veliz y Roxana Yolanda Veliz, por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc.III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). NOTIFIQUESE en legal forma. Atento al domicilio denunciado, amplíase el plazo conferido precedentemente por DIEZ (10) DÍAS a partir de su vencimiento originario en razón de la distancia (cfr. art.64 CPCCT). NOTIFIQUESE en legal forma... Fdo: Llaver Maria Ivana” y a Fs.70: “RESUELVO: I.-APROBAR la información sumaria rendida en autos, teniendo a los demandados Mabel Susana VELIZ y Alberto Pascual VELIZ como de ignorado domicilio. En consecuencia, y a fin de que consteste la demanda interpuesta en su contra, ...II.-Cumplida la notificación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia de la notificada, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno, a los efectos del art.75, ap.III del CPCCyT.- NOTIFÍQUESE.-. Fdo: DEBLASI ERICA ANDREA.- Juez”