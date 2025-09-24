EDICTO: ARREDONDO MARIA CECILIA C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N°404.537

JUEZ DELTRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CUARTO de la PRIMERA Circunscripción de Mendoza, en Autos N°404.537 caratulados ARREDONDO MARIA CECILIA C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, notifica a los posibles terceros interesados la siguiente sentencia, que copiado en su fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 18 de Junio de 2025. AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos arriba intitulados en estado de resolver de los que, RESULTA: interpone demandada por prescripción adquisitiva contra el Insituto Provincial de la Vivienda respecto del inmueble ubicado en Barrio Cristo Redentor, Manzana J, casa 7, Calle Capitán Vazquez s/n, Distrito El Zapallar, Departamento Las Heras, Mendoza, identificado bajo el número de Padrón Municipal 22654 y número de Padrón Rentas 03-33133-7…. RESUELVO: I.No hacer lugar a la demanda instada por la Sra. María Cecilia Arredondo. II.Imponer las costas a la parte actora (art.35 y 36 PcyT). III.Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta tanto se aporten elementos para realizarla de acuerdo a lo dispuesto por el art.9, inc.h) de la ley 9131.” Así mismo notifica lo resuelto en el recurso de aclaratoria que copiado en su fecha y parte pertinente dice: “Mendoza, 25 de Junio de 2025. VISTOS Y CONSIDERANDO: RESUELVE: Admitir el recurso interpuesto por la actora y en consecuencia, dejar suficientemente aclarado que lo expuesto en la parte resolutiva es en relación al inmueble ubicado en el Barrio Cristo Redentor, Manzana J, casa 7, Calle Capitán Vázquez s/n, Distrito El Zapallar, TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA Departamento Las Heras, Mendoza, identificado bajo el número de Padrón Municipal 22654 y número de Padrón Rentas 03-33133-7, cuya titularidad ostenta el Instituto Provincial de la Vivienda; y asimismo aclarar que el correcto apellido del tercerista coadyuvante es Cortes.