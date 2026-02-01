EDICTO: ANDES TALLERES SPORT CLUB - Asamblea General Ordinaria

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE ANDES TALLERES SPORT CLUB, Convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día domingo 1 de marzo de 2026, a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, en la Sede Social del Club, ubicada en calle Belgrano y Castellani, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Consideración del presupuesto de recursos y gastos. Conforme al art. 92 del Estatuto, se transcriben a continuación los arts. 90 y 91, a saber: “Art. 90° - Las Asambleas se constituirán en primera convocatoria con la presencia del cincuenta por ciento de los socios con derechos a voto que se encuentren habilitados y hayan cancelado, por lo menos, la cuota social del mes inmediato anterior a la fecha de realización de la Asamblea. Art. 91° - Las Asambleas se constituirán en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en caso de no haber número para constituir esta, y lo hará con la cantidad de socios habilitados presentes, siempre que su número no sea inferior a veinte."

Publica: 01 y 02/02/2026.-