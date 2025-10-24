EDICTO: AMAYA NELIDA ELVIRA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.424

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.424 “AMAYA NELIDA ELVIRA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por la causante Sra. Nelida Elvira Amaya, D.N.I. N.º11.502.333, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Martin Vassellucci– Juez Subrogante.-