CONVOCATORIA: PARTIDO OBRERO DISTRITO MENDOZA CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS.

PARTIDO OBRERO DISTRITO MENDOZA CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS. Por disposición del Comité de Distrito Mendoza del Partido Obrero, se convoca a los afiliados a elecciones internas para el día 31 de agosto de 2025 en horario de 8.00 a 18hs, en locales a designar, con el objeto de elegir autoridades de acuerdo a la carta Orgánica. Los cargos a elegir serán 8 Congresales provinciales. El cronograma electoral establecido operará con los siguientes vencimientos: Cierre del Padrón: (15/08/25); Exhibición de Padrones: (18/08/25 al 20/08/25, 3 días); Presentación de listas: (24/08/25, hasta las 24 horas); Exhibición de listas: (26/08/25); Oficialización de boletas: (27/08/25), Acto Eleccionario: (31/08/25); Escrutinio definitivo: (01/09/25); Proclamación de Candidatos Electos: (02/09/25). Por la Junta Electoral del Partido Obrero Distrito Mendoza: Marcela Caller, Rosa Mabel Irusta y Lorena Torres.