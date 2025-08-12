CONVOCATORIA: GOBIERNO DE MENDOZA. MINISTERIO DE ENERGIA Y AMBIENTE. SUBSECRETARIA DE AMBIENTE. UNIDAD DE EVALUACIONES AMBIENTALES CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

UNIDAD DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

Resolución Nº: 187-SSA-2025

Expediente EX-2023-06041232-GDEMZA-SAYOT en relación con el Estudio Ambiental del proyecto “Master Plan Cañadones del Pedemonte” a desarrollarse en el Departamento de Luján de Cuyo, de la Provincia de Mendoza, propuesto por INMUEBLES ARGENTINOS S.A., donde constan el proyecto original y adendas.

Fecha: 28 de Agosto del 2025, a las 10:00 horas

Lugar: “Plataforma Web ZOOM” - Una vez inscriptos los participantes se les enviará el link de la plataforma Zoom a fin de ser habilitado y poder ingresar a la sala.

El plazo de inscripción será hasta el día 27 de Agosto de 2025 a las 23:59 hs.

SÍNTESIS DE LA MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto se ubica en el departamento de Luján de Cuyo, en la Provincia de Mendoza. Sobre un terreno de 27,5 ha ubicado en Vertientes del Pedemonte, con frente a colectora Ruta Provincial Nº 82, se proyecta un conjunto de edificaciones con diferentes usos. El proyecto incluye los siguiente:

Hotel 5 estrellas con 200 habitaciones

Stripmall con 28 locales comerciales frentistas a colectora

Centro Deportivo de Alto Rendimiento

Loteo tipo jardín con 60 lotes de 1000 m²

Colegio Primario y Secundario con 35 aulas

Edificios en PH para 172 departamentos (el proyecto original planteaba estructuras en forma de puente sobre el cauce aluvional que han sido eliminados durante el desarrollo del PEIA)

Se trata de un proyecto integral de desarrollo urbano, comercial, turístico y de servicios que fusiona la elegancia y el lujo de un hotel internacional 5 estrellas, con la sostenibilidad y serenidad de la naturaleza, ofreciendo un entorno residencial y turístico que valora la belleza natural y la calidad de vida; erigiéndose como testimonio de una arquitectura que coexiste en armonía con el piedemonte.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

Durante la etapa de construcción del proyecto, los impactos ambientales negativos se consideran mayoritariamente temporales, localizados y mitigables. Se vinculan principalmente al movimiento de suelos, generación de material particulado, ruidos molestos, riesgos para la seguridad pública, y posibles interrupciones en los servicios. La ejecución por etapas y la correcta organización del obrador dentro del área operativa permiten minimizar interferencias con el entorno. La eliminación de vegetación nativa degradada es compensada mediante la incorporación de especies autóctonas en los espacios verdes. En general, se considera que esta etapa no genera impactos severos ni irreversibles y es compatible con el desarrollo urbano planificado en la zona.

En la etapa de funcionamiento, los impactos positivos superan a los negativos. Entre estos últimos, se destaca un leve incremento del tránsito vehicular y la demanda de servicios, ambos previstos en el diseño y con factibilidades técnicas garantizadas. El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, reutilización de aguas grises, y diseño bioclimático, lo que reduce significativamente su huella ambiental. Los impactos positivos se relacionan con la mejora en la calidad de vida, la generación de empleo, el fortalecimiento de la dinámica urbana, la integración social, la revalorización del paisaje y la consolidación de un modelo urbano sustentable acorde con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

MITIGACION DE IMPACTOS.

Las medidas de mitigación previstas son de carácter preventivo, correctivo y compensatorio. Incluyen el control del aire mediante humectación de suelos y manejo de áridos, reducción del ruido evitando simultaneidad de tareas ruidosas, preservación de flora nativa, gestión responsable de residuos y sustancias peligrosas, control del tránsito, seguridad en obra, y comunicación comunitaria. Durante el funcionamiento, se implementan estrategias de movilidad sostenible, eficiencia en el uso del agua y la energía, y mantenimiento adecuado de los espacios comunes. Estas acciones se integran en un Plan de Vigilancia Ambiental compuesto por 12 Programas de Control Ambiental, que garantizan el seguimiento y la eficacia de todas las medidas adoptadas.

El masterplan responde al Modelo de Desarrollo Territorial local y cumple con los criterios de la Ley Provincial Nº 9.414 sobre sustentabilidad urbanística.

Lugar para la consulta de información pertinente: La Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico, los Dictámenes Sectoriales y Adicionales y otra documentación relacionada con el Proyecto podrá consultarse de manera online en la página de la Subsecretaría de Ambiente: www.mendoza.gov.ar/ambiente/

Instructores a cargo de la Audiencia Pública: representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, o quien designe, por el Ministerio de Energía y Ambiente y la Arq. María Soledad Barros, o a quien designe, por la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Subsecretaría, a quienes se les delega la plena conducción de la audiencia.

La inscripción de Personas Físicas y/o Jurídicas a los efectos de su intervención durante la Audiencia, Propuesta de Peritos Testigos y Presentación de Intervenciones Escritas podrá realizarse, de manera online, a través del formulario en la página: https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/

Publicado: 12/08/2025.-