CONVOCATORIA: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS. “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2025, a las 07.30 hs. en primera convocatoria y 08.30 hs en segunda convocatoria, de manera presencial en Carril Gómez 265, Gutiérrez, Maipú, Mendoza; para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para revisar y suscribir el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Evolución del Patrimonio de Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Revisor de Cuentas por el Ejercicio Económico Nº 61, finalizado el 30 de Junio de 2.025 y comparativo anterior.- 3) Elección de los vocales titulares y suplentes de la Comisión Directiva de ACOVI.- COMISIÓN DIRECTIVA ACOVI.”