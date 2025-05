Sube el dólar oficial y no hay diferencias con el blue en las cuevas de referencia. 

En la city porteña el dólar blue cae $ 5 y se ofrece a $ 1.180 para la compra y $ 1.200 para la venta. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, el paralelo acumula una caída de $ 175.

La brecha entre el oficial y el informal queda, de esta forma, en negativo por la cotización más baja del blue. El paralelo cotiza $ 30 por debajo del valor con el que abrió el año a $ 1230.

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron unos u$s 12.000 millones, pasando de U$S 24.305 millones a U$S 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir, detalló El Cronista.

El dólar y sus cotizaciones el lunes 5 de mayo