Usar el celular para pagar, transferir o invertir se volvió parte de la rutina, pero también implica un riesgo: si el dispositivo cae en manos equivocadas, puede dejar expuesta información financiera muy sensible. Para sumar una barrera de seguridad, Mercado Pago incorporó una función que permite proteger saldos y restringir determinadas operaciones cuando el usuario está fuera de sus redes wifi habituales.
Cómo se activa la función que habilitó Mercado Pago para proteger tu dinero si te roban el celular
Mercado Pago incorporó Dinero Blindado, una herramienta que oculta saldos y limita operaciones fuera de redes wifi de confianza
La herramienta se llama Dinero Blindado y está disponible en la billetera virtual. Su funcionamiento requiere una configuración inicial: cada persona debe registrar las conexiones consideradas seguras (por ejemplo, las de su casa o lugar de trabajo) y elegir qué productos quiere resguardar.
Una vez configurada, la protección se activa automáticamente cuando el teléfono deja de estar conectado a esas redes. El objetivo es reducir la exposición del dinero digital ante situaciones como el robo o la pérdida del celular.
Qué protege Dinero Blindado de Mercado Pago
La nueva función permite ocultar:
- Saldos de reservas
- Inversiones en pesos y dólares
- Dinero disponible en dólares.
- Transferencias en dólares
- Operaciones de compra y venta
Todo lo anterior cuando el dispositivo está fuera de las conexiones configuradas como confiables.
El alcance depende de las opciones seleccionadas por cada usuario. Además, la herramienta puede activarse o pausarse según las necesidades del titular. Al regresar a una red registrada, las operaciones vuelven a estar disponibles de acuerdo con la configuración establecida.
La función está pensada especialmente para quienes utilizan la billetera en la calle, en el transporte público o en espacios concurridos. Sin embargo, se trata de una capa adicional de protección: no reemplaza otras medidas de seguridad ni garantiza por sí sola que una cuenta quede a salvo de cualquier intento de fraude.
Paso a paso para activar Dinero Blindado en Mercado Pago
Para habilitar esta herramienta desde el celular, hay que seguir estos pasos:
- Abrir la aplicación de Mercado Pago.
- Ingresar en “Más”, en la barra inferior de la pantalla principal.
- Entrar en el apartado “Seguridad”.
- Seleccionar “Dinero Blindado”.
- Registrar las redes wifi de confianza, como las del hogar o el trabajo.
- Elegir los saldos y productos que se desean proteger.
Una vez finalizada la configuración, las restricciones se aplicarán automáticamente cuando el teléfono deje de utilizar las conexiones registradas.
Dinero Blindado se suma a las opciones disponibles en la Central de Seguridad de la plataforma. Allí se pueden administrar métodos de verificación, configurar alertas y reportar posibles estafas u operaciones sospechosas.
Mercado Pago también permite designar personas de confianza para que puedan dar aviso si el titular pierde el celular o sufre un robo.
La presentación de la función estuvo acompañada por un relevamiento de la compañía sobre seguridad digital. Según los datos difundidos, el 52% de los encuestados señaló que su principal temor era que otra persona pudiera utilizar su dinero digital, mientras que el 22% manifestó preocupación por el acceso a sus datos personales.
En pocas palabras
- Mercado Pago: lanzó "Dinero Blindado", una función para ocultar saldos y limitar operaciones fuera de redes wifi seguras.
- Protección de fondos: la herramienta resguarda saldos, inversiones en pesos y dólares ante robo o pérdida del celular.
- Configuración: se activa registrando redes de confianza y eligiendo qué productos proteger, añadiendo una capa de seguridad digital.