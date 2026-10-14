Cómo se activa la función que habilitó Mercado Pago para proteger tu dinero si te roban el celular

La nueva opción de Mercado Pago apunta a generar tranquilidad en los usuarios. Imagen ilustrativa.

Qué protege Dinero Blindado de Mercado Pago

La nueva función permite ocultar:

Saldos de reservas

Inversiones en pesos y dólares

Dinero disponible en dólares.

Transferencias en dólares

Operaciones de compra y venta

Todo lo anterior cuando el dispositivo está fuera de las conexiones configuradas como confiables.

El alcance depende de las opciones seleccionadas por cada usuario. Además, la herramienta puede activarse o pausarse según las necesidades del titular. Al regresar a una red registrada, las operaciones vuelven a estar disponibles de acuerdo con la configuración establecida.

La función está pensada especialmente para quienes utilizan la billetera en la calle, en el transporte público o en espacios concurridos. Sin embargo, se trata de una capa adicional de protección: no reemplaza otras medidas de seguridad ni garantiza por sí sola que una cuenta quede a salvo de cualquier intento de fraude.

Paso a paso para activar Dinero Blindado en Mercado Pago

Para habilitar esta herramienta desde el celular, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Mercado Pago.

Ingresar en “Más”, en la barra inferior de la pantalla principal.

Entrar en el apartado “Seguridad”.

Seleccionar “Dinero Blindado”.

Registrar las redes wifi de confianza, como las del hogar o el trabajo.

Elegir los saldos y productos que se desean proteger.

Una vez finalizada la configuración, las restricciones se aplicarán automáticamente cuando el teléfono deje de utilizar las conexiones registradas.

Dinero Blindado se suma a las opciones disponibles en la Central de Seguridad de la plataforma. Allí se pueden administrar métodos de verificación, configurar alertas y reportar posibles estafas u operaciones sospechosas.

Mercado Pago también permite designar personas de confianza para que puedan dar aviso si el titular pierde el celular o sufre un robo.

La presentación de la función estuvo acompañada por un relevamiento de la compañía sobre seguridad digital. Según los datos difundidos, el 52% de los encuestados señaló que su principal temor era que otra persona pudiera utilizar su dinero digital, mientras que el 22% manifestó preocupación por el acceso a sus datos personales.