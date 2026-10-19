Kylie Jenner es una de las modelos y empresarias más icónicas de la actualidad. A muy temprana edad logró convertirse en la dueña de un imperio cosmético millonario.
Esta es la crema low cost que Kylie Jenner usa para desmaquillarse
La multimillonaria Kylie Jenner sorprendió al revelar que utiliza una clásica crema y lowcost para desmaquillarse
Acostumbrada a rutinas de belleza exclusivas, la influencer sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar en un video de TikTok e Instagram el producto accesible que utiliza para limpiar su rostro: la clásica crema Pond's Clarant C3 (famosa por remover maquillaje e impurezas).
El hallazgo no tardó en volverse viral, generando una ola de reacciones entre los usuarios que no podían creer que la multimillonaria recurriera a un cosmético de supermercado con décadas en el mercado.
En la grabación, la modelo compartió cuál es su rutina de limpieza al momento de removerse el maquillaje. Además explicó que usaba Pond's cuando era adolescente y que ahora volvió a elegir esta marca de cosmética que puede considerarse low cost o accesible.
La fórmula de esta crema de limpieza se caracteriza por disolver eficazmente la base, la máscara de pestañas resistente al agua y las impurezas sin resecar el cutis, un beneficio que la mantuvo como un básico en los tocadores durante generaciones.
Furor y memes en redes sociales
El contraste entre el ostentoso estilo de vida de la empresaria y un producto que ronda los pocos dólares provocó una catarata de comentarios ingeniosos en la plataforma.
Entre las frases más repetidas y virales de los fanáticos, destacaron impresiones como: "Plot twist: Kylie usando la crema que usaba mi abuela" o "Mi momento más humilde cuando saca el frasco de Pond's".
El video no solo reafirma el impacto de Kylie Jenner en las tendencias globales de belleza, sino que demuestra que, cuando se trata de retirar el maquillaje de forma rápida y efectiva, los clásicos accesibles siguen compitiendo a la par del lujo.
En pocas palabras
- Kylie Jenner: la multimillonaria revela su rutina de limpieza facial usando una popular crema de bajo costo.
- Producto destacado: utiliza la clásica crema Pond's Clarant C3 / Cold Cream para desmaquillarse, un hallazgo viral.
- Impacto viral: el contraste entre su estilo de vida lujoso y el producto accesible generó memes y reacciones en redes.