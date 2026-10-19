Esta es la crema low cost que Kylie Jenner usa para desmaquillarse

En la grabación, la modelo compartió cuál es su rutina de limpieza al momento de removerse el maquillaje. Además explicó que usaba Pond's cuando era adolescente y que ahora volvió a elegir esta marca de cosmética que puede considerarse low cost o accesible.

La fórmula de esta crema de limpieza se caracteriza por disolver eficazmente la base, la máscara de pestañas resistente al agua y las impurezas sin resecar el cutis, un beneficio que la mantuvo como un básico en los tocadores durante generaciones.

A pesar de tener una marca de cosméticos, Kylie elige usar Pond's.

Furor y memes en redes sociales

El contraste entre el ostentoso estilo de vida de la empresaria y un producto que ronda los pocos dólares provocó una catarata de comentarios ingeniosos en la plataforma.

Entre las frases más repetidas y virales de los fanáticos, destacaron impresiones como: "Plot twist: Kylie usando la crema que usaba mi abuela" o "Mi momento más humilde cuando saca el frasco de Pond's".

El video no solo reafirma el impacto de Kylie Jenner en las tendencias globales de belleza, sino que demuestra que, cuando se trata de retirar el maquillaje de forma rápida y efectiva, los clásicos accesibles siguen compitiendo a la par del lujo.