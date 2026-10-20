Dos mascarillas caseras que sirven para hidratar el pelo decolorado y crocante

La palta es rica en ácidos grasos esenciales y vitaminas A, D y E, lo que la convierta en una de las mejores opciones para sellar la cutícula abierta por el decolorante. La miel actúa como un humectante natural que atrae la humedad del ambiente hacia la fibra capilar, mientras que el aceite de oliva penetra profundamente en la hebra.

Solo tienes que mezclar media palta madura, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 1 cucharada de miel pura. Tritura la palta en un recipiente hasta obtener un puré sin grumos. Añade el aceite de oliva y la miel, mezclando hasta integrar bien. Aplica la mezcla sobre el cabello húmedo de medios a puntas, evitando las raíces. Deja actuar durante 30 minutos y retira con abundante agua tibia y tu champú habitual.

La palta es ideal para hidratar el pelo crocante y decolorado.

Aceite de coco y huevo

El cabello decolorado no solo pierde agua, sino también masa proteica. El huevo aporta una dosis de proteína que fortalece la hebra débil, mientras que el aceite de coco es de los pocos aceites capaces de penetrar el córtex capilar para prevenir la rotura. En este caso tienes que combinar 3 cucharadas de aceite de coco orgánico (fundido a temperatura ambiente) y 1 yema de huevo.

Bate la yema de huevo e incorpórala lentamente al aceite de coco. Extiende la mascarilla sobre el pelo seco o ligeramente humedecido, prestando especial atención a las puntas abiertas y dañadas. Cubre tu cabeza con un gorro de ducha para conservar el calor corporal y potenciar la absorción durante 25 a 40 minutos. Enjuaga con agua fresca o tibia (nunca caliente, para no cocinar el huevo) y lava como de costumbre.

El huevo sirve para crear mascarillas caseras e hidratar el pelo.

Un consejo clave para potenciar los resultados de estas mascarillas es evitar el uso de planchas o secadores a temperaturas extremas mientras estés en proceso de recuperación capilar. Acompaña estas recetas caseras con un peine de dientes anchos para no trozar las hebras cuando estén húmedas.