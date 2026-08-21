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Diez señales que te indican que tu cabello está dañado y cómo remediarlo

No es sencillo conseguir un pelo sano, y a veces el mismo cabello nos envía señales de que está dañado

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Estas señales indican que tu pelo necesita cuidados 

Estas señales indican que tu pelo necesita cuidados 

Lograr un cabello saludable y fuerte no es una tarea fácil. A veces, por más de que usemos el shampoo o la mascarilla más cara, el pelo ya está dañado y no queda otra solución que cortarlo. A continuación te mencionaremos 10 señales que tu cabello te está mostrando y que denotan que no está en su mejor momento.

¿Cómo saber que tu cabello está dañado?

1. Se enreda al mojarse

Si al mojarlo se convierte en una maraña, la cutícula está dañada. El cabello sano resbala, no se enreda.

Cuando las puntas están abiertas y secas, lo mejor es cortarlas.

Cuando las puntas están abiertas y secas, lo mejor es cortarlas.

2. Las puntas se transparentan

Si al mirar las puntas ves que son más claras o se ven finas, es que se están rompiendo.

3. Tienes cabellitos cortos por todas partes

No siempre se trata de crecimiento nuevo. Muchas veces es rotura. Especialmente si aparecen sin motivo.

4. Se rompe al estirarlo

Si al tirar de un cabello mojado, si se rompe, le falta proteína. Necesita queratina.

5. Se estira como chicle

Si se estira mucho y no vuelve, le falta estructura. Necesita hidratación y sellado.

6. Necesita mucho producto para verse bien

El cabello sano se ve bien con poco. Si necesitas 5 productos para que parezca que está bien, es que no lo está.

7. Las puntas se enganchan entre sí (efecto velcro)

Es señal de daño y apertura. Si al pasar los dedos notas que las puntas se pegan, están dañadas.

El pelo seco y dañado debe hidratarse con mascarillas.

El pelo seco y dañado debe hidratarse con mascarillas.

8. Pierde el brillo al dia siguiente de lavarlo

El cabello sano mantiene el brillo. Si se apaga rápido, hay daño acumulado.

9. Se rompe más de lo que crece

Si cada 3 meses tienes que cortar 2-3 cm porque las puntas están abiertas, estás perdiendo más de lo que ganas.

10. Piensas que tu cabello "no crece"

el 90% de las veces no es que no crezca; es que se rompe más rápido de lo que crece.

En pocas palabras

  • Cabello dañado: Diez señales indican que tu pelo no está en su mejor momento y necesita atención.
  • Enredo y rotura: El pelo que se enreda al mojarse o se rompe al estirarlo puede indicar daño en la cutícula o falta de proteína.
  • Puntas transparentes y quiebre: Si las puntas se ven finas, transparentes o se enganchan, es una señal de daño y posible rotura continua.
Resumen generado por Thinkindot AI

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