Diez señales que te indican que tu cabello está dañado y cómo remediarlo

Lograr un cabello saludable y fuerte no es una tarea fácil. A veces, por más de que usemos el shampoo o la mascarilla más cara, el pelo ya está dañado y no queda otra solución que cortarlo. A continuación te mencionaremos 10 señales que tu cabello te está mostrando y que denotan que no está en su mejor momento.
¿Cómo saber que tu cabello está dañado?
1. Se enreda al mojarse
Si al mojarlo se convierte en una maraña, la cutícula está dañada. El cabello sano resbala, no se enreda.
2. Las puntas se transparentan
Si al mirar las puntas ves que son más claras o se ven finas, es que se están rompiendo.
3. Tienes cabellitos cortos por todas partes
No siempre se trata de crecimiento nuevo. Muchas veces es rotura. Especialmente si aparecen sin motivo.
4. Se rompe al estirarlo
Si al tirar de un cabello mojado, si se rompe, le falta proteína. Necesita queratina.
5. Se estira como chicle
Si se estira mucho y no vuelve, le falta estructura. Necesita hidratación y sellado.
6. Necesita mucho producto para verse bien
El cabello sano se ve bien con poco. Si necesitas 5 productos para que parezca que está bien, es que no lo está.
7. Las puntas se enganchan entre sí (efecto velcro)
Es señal de daño y apertura. Si al pasar los dedos notas que las puntas se pegan, están dañadas.
8. Pierde el brillo al dia siguiente de lavarlo
El cabello sano mantiene el brillo. Si se apaga rápido, hay daño acumulado.
9. Se rompe más de lo que crece
Si cada 3 meses tienes que cortar 2-3 cm porque las puntas están abiertas, estás perdiendo más de lo que ganas.
10. Piensas que tu cabello "no crece"
el 90% de las veces no es que no crezca; es que se rompe más rápido de lo que crece.
En pocas palabras
- Cabello dañado: Diez señales indican que tu pelo no está en su mejor momento y necesita atención.
- Enredo y rotura: El pelo que se enreda al mojarse o se rompe al estirarlo puede indicar daño en la cutícula o falta de proteína.
- Puntas transparentes y quiebre: Si las puntas se ven finas, transparentes o se enganchan, es una señal de daño y posible rotura continua.