Acné hormonal en mujeres adultas: por qué aparece después de los 20 y cómo tratarlo

El acné puede aparecer en la adultez debido a desórdenes hormonales.

¿Cómo identificar el acné hormonal adulto?

Si bien todas las formas clínicas de acné pueden relacionarse con alteraciones hormonales y metabólicas, algunas características son más frecuentes. Por eso, el primer paso para un tratamiento exitoso es aprender a reconocerlas. La Dra. Santos Muñoz (MN 104610), médica dermatóloga para La Roche-Posay, indica cuáles son las 4 señales para identificar este tipo de acné:

Localización: los granos hormonales suelen concentrarse en la parte inferior del rostro, como el área que rodea la boca, el mentón, la mandíbula y el cuello.

Características: a diferencia de los puntos negros o espinillas superficiales, suelen presentarse como nódulos profundos, grandes y dolorosos que se sienten como bultos duros debajo de la piel.

Tiempo de recuperación: este tipo de lesiones tardan semanas en curarse por completo y tienen un riesgo mayor de dejar manchas o cicatrices en la zona dañada.

Aparición cíclica: el acné hormonal es, a menudo, predecible. Los brotes empeoran en los días previos a la menstruación debido a los cambios en las hormonas.

En las mujeres adultas, los brotes empeoran en los días previos a la menstruación debido a los cambios en las hormonas.

¿Cómo tratar el acné hormonal?

"Para combatir este tipo de granitos, además de tener hábitos saludables como buena calidad de sueño, alimentación saludable y rutina de ejercicios, es fundamental mantener una rutina de cuidado diaria que trabaje en tres frentes: calmar la inflamación, limpiar los poros en profundidad y controlar la producción de sebo; todo esto sin lastimar la barrera cutánea. Para ello, los productos formulados específicamente para pieles acneicas, como la gama Effaclar de La Roche-Posay, son grandes aliados", sostiene la Dra. Santos Muñoz (MN 104610), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

Entre los pasos esenciales, la especialista destaca que está prohibido tocarse la cara o intentar explotarse los granos. Esto sólo empeora la lesión, propaga la infección bacteriana y multiplica las posibilidades de dejar marcas permanentes.

Además, se aconseja usar geles limpiadores que eliminen el exceso de grasa y las impurezas diarias, pero sin dejar la piel irritada o con sensación de tirantez, como Effaclar Gel Espumoso Purificante.

A la hora de elegir los productos de tratamiento, se deben buscar fórmulas que contengan activos con eficacia dermatológica probada. El Ácido Salicílico, Ácido Glicólico o LHA, por ejemplo, son reconocidos por sus propiedades exfoliantes; mientras que la Niacinamida calma la inflamación y ayuda a combatir las manchas.

Finalmente, el uso de protector solar debe ser diario. De esta manera se puede evitar que el acné se convierta en manchas oscuras.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.