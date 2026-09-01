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Acné hormonal en mujeres adultas: por qué aparece después de los 20 y cómo tratarlo

Aunque existe el mito de que el acné es exclusivo de la adolescencia, la realidad es muy distinta. El acné hormonal en adultos es sumamente común, especialmente en mujeres

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Acné hormonal: las causas y tratamientos que buscan las mujeres

Acné hormonal: las causas y tratamientos que buscan las mujeres

Los cambios hormonales no terminan en la adolescencia. Es normal que mujeres adultan sufran brotes repentinos de acné en la mandíbula o el mentón, y los mismos suelen deberse a fluctuaciones en el organismo. Dermatólogos explican cómo identificarlos y cuáles son los tratamientos más efectivos.

Cuando se desequilibran y alteran los niveles de andrógenos como la testosterona, los mismos pueden producir un aumento de la secreción de sebo. En consecuencia, los poros se obstruyen, se inflaman y proliferan las bacterias, dando lugar a la aparición de granitos.

El acné en las mujeres adultas puede surgir por cambios hormonales como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia o tras suspender las pastillas anticonceptivas,aunque también puede verse influenciado por el consumo de ciertos suplementos de proteína, algunas vitaminas y otros trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina.

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El acné puede aparecer en la adultez debido a desórdenes hormonales.

¿Cómo identificar el acné hormonal adulto?

Si bien todas las formas clínicas de acné pueden relacionarse con alteraciones hormonales y metabólicas, algunas características son más frecuentes. Por eso, el primer paso para un tratamiento exitoso es aprender a reconocerlas. La Dra. Santos Muñoz (MN 104610), médica dermatóloga para La Roche-Posay, indica cuáles son las 4 señales para identificar este tipo de acné:

  • Localización: los granos hormonales suelen concentrarse en la parte inferior del rostro, como el área que rodea la boca, el mentón, la mandíbula y el cuello.
  • Características: a diferencia de los puntos negros o espinillas superficiales, suelen presentarse como nódulos profundos, grandes y dolorosos que se sienten como bultos duros debajo de la piel.
  • Tiempo de recuperación: este tipo de lesiones tardan semanas en curarse por completo y tienen un riesgo mayor de dejar manchas o cicatrices en la zona dañada.
  • Aparición cíclica: el acné hormonal es, a menudo, predecible. Los brotes empeoran en los días previos a la menstruación debido a los cambios en las hormonas.
En las mujeres adultas, los brotes empeoran en los d&iacute;as previos a la menstruaci&oacute;n debido a los cambios en las hormonas.

En las mujeres adultas, los brotes empeoran en los días previos a la menstruación debido a los cambios en las hormonas.

¿Cómo tratar el acné hormonal?

"Para combatir este tipo de granitos, además de tener hábitos saludables como buena calidad de sueño, alimentación saludable y rutina de ejercicios, es fundamental mantener una rutina de cuidado diaria que trabaje en tres frentes: calmar la inflamación, limpiar los poros en profundidad y controlar la producción de sebo; todo esto sin lastimar la barrera cutánea. Para ello, los productos formulados específicamente para pieles acneicas, como la gama Effaclar de La Roche-Posay, son grandes aliados", sostiene la Dra. Santos Muñoz (MN 104610), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

Entre los pasos esenciales, la especialista destaca que está prohibido tocarse la cara o intentar explotarse los granos. Esto sólo empeora la lesión, propaga la infección bacteriana y multiplica las posibilidades de dejar marcas permanentes.

Además, se aconseja usar geles limpiadores que eliminen el exceso de grasa y las impurezas diarias, pero sin dejar la piel irritada o con sensación de tirantez, como Effaclar Gel Espumoso Purificante.

A la hora de elegir los productos de tratamiento, se deben buscar fórmulas que contengan activos con eficacia dermatológica probada. El Ácido Salicílico, Ácido Glicólico o LHA, por ejemplo, son reconocidos por sus propiedades exfoliantes; mientras que la Niacinamida calma la inflamación y ayuda a combatir las manchas.

Finalmente, el uso de protector solar debe ser diario. De esta manera se puede evitar que el acné se convierta en manchas oscuras.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.

En pocas palabras

  • Acné hormonal: especialmente común en mujeres adultas, puede aparecer después de los 20 años por fluctuaciones hormonales.
  • Identificación: se caracteriza por nódulos profundos y dolorosos en la parte inferior del rostro, con brotes cíclicos premenstruales.
  • Tratamiento: incluye rutinas de cuidado diario, productos con ácido salicílico o niacinamida, y protección solar para evitar manchas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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