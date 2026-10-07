Una inteligencia artificial ya puede recetar medicamentos sin que intervenga un médico

El sistema funciona a través de una aplicación. Los pacientes deben completar un proceso de consentimiento informado, responder un cuestionario y realizar un escaneo facial. Con esos datos, la inteligencia artificial analiza el estado de la piel y genera un plan de tratamiento personalizado que puede incluir una receta.

Por ahora, el programa está limitado a adultos con acné leve o moderado y a una lista específica de tratamientos tópicos. No contempla medicamentos orales ni isotretinoína, y los casos de acné grave quedan fuera del sistema. Si la plataforma no puede determinar con seguridad un tratamiento, el paciente es derivado a un profesional.