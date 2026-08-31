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Tiros, piedras y corridas: vecinos grabaron un violento enfrentamiento

La violenta secuencia ocurrió durante la madrugada del lunes en Guaymallén y quedó registrada por vecinos desde una vivienda. En el video se escuchan detonaciones, gritos y sirenas en medio del enfrentamiento

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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