Siguen los días primaverales pero anticipan lluvias y nieve para este fin de semana

Este miércoles todavía se esperan temperaturas de 20 a 21°C, pero las condiciones comenzarán a cambiar desde el jueves. El sábado sería la jornada más fría, con una máxima cercana a los 5°C y precipitaciones que podrían incluir nieve.