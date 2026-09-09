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Siguen los días primaverales pero anticipan lluvias y nieve para este fin de semana

Este miércoles todavía se esperan temperaturas de 20 a 21°C, pero las condiciones comenzarán a cambiar desde el jueves. El sábado sería la jornada más fría, con una máxima cercana a los 5°C y precipitaciones que podrían incluir nieve.

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

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