Se vienen las lluvias a Mendoza: desde cuándo y dónde afectarán

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que para este martes se espera una máxima de 25 grados con pocas nubes en el cielo. Pero hacia el final de la tarde podrían llegar las primeras lluvias y tormentas pero que afectarían especialmente la zona Este y el Sur de Mendoza.

Desde el miércoles se espera que bajen las temperaturas, luego de una mínima de 11 grados la máxima alcanzará los 19 grados. Además, el cielo estará cubierto y se esperan lloviznas intermitentes en diferentes zonas del Gran Mendoza.