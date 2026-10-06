Los pronósticos del tiempo indican que desde este martes comenzarán las lluvias en diferentes zonas de Mendoza. Además, desde el miércoles se espera un descenso de las temperaturas por el ingreso de aire del sur.
Se vienen las lluvias a Mendoza: desde cuándo y dónde afectarán
Desde este martes comenzarían las lluvias en diferentes sectores de la provincia, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que para este martes se espera una máxima de 25 grados con pocas nubes en el cielo. Pero hacia el final de la tarde podrían llegar las primeras lluvias y tormentas pero que afectarían especialmente la zona Este y el Sur de Mendoza.
Desde el miércoles se espera que bajen las temperaturas, luego de una mínima de 11 grados la máxima alcanzará los 19 grados. Además, el cielo estará cubierto y se esperan lloviznas intermitentes en diferentes zonas del Gran Mendoza.
Las lluvias en Mendoza se mantendrán el resto de la semana
Maximiliano Viale indicó que esta situación se agudizará más el jueves, para cuando la máxima alcanzará apenas los 15 grados. Además, se mantendrá el día nublado y gris con posibles lluvias aisladas en Mendoza.
Para el viernes las condiciones seguirán similares y con lluvias presentes, pero por el momento no serían de peligrosidad.