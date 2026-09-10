Robaron, escaparon y se tirotearon con la policía: hay dos menores detenidos
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Campo Papa, en Godoy Cruz. Los delincuentes realizaron distintos hechos delictivos horas antes del escape y enfrentamiento con la policía
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