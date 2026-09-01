Un padre vio que su hija estaba a punto de golpearse e intentó protegerla con una rápida maniobra. Sin embargo, su reacción no salió como esperaba y terminó protagonizando un divertido blooper. Mirá el video.
Quiso "salvar" a su hija de un golpe pero terminó haciendo un ridículo sin precedentes |VIDEO
Este blooper se ganó miles de reacciones de los usuarios de Tiktok, y llegó a volverse uno de los videos más virales de la semana. Un intento de "salvar" a su hija de un golpe, terminó dejando al padre en ridículo
La escena fue compartida en TikTok y generó miles de reacciones entre los usuarios.
Sobre esta nota en video
Esta nota fue creada para que puedas informarte a través del video. El contenido fue elaborado por periodistas de Diario UNO con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y siempre cuenta con revisión editorial humana.
¿Tenés algún comentario sobre esta videonota? Completá este formulario.