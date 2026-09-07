Inicio Videos Godoy Cruz
Godoy Cruz

¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?

A los 43 años, el exjugador de Godoy Cruz y Rosario Central eligió la humildad del barrio y el oficio de albañil que le enseñó su padre, demostrando que la felicidad está en las raíces

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]

Hay historias dentro del fútbol que desarman cualquier prejuicio sobre lo que significa ser futbolista. Mientras la fantasía popular suele asociar a estos profesionales con vidas resueltas y fortunas, la realidad de muchos deportistas al momento del retiro toma caminos totalmente diferentes. Algo así le pasa a un ex Godoy Cruz, recordado y querido por todos los bodegueros.

Hernán "Sapito" Encina, recordado mediocampista que supo ganarse el corazón del hincha a base de sus buenas actuaciones, es un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente.

Fue figura de Godoy Cruz y hoy trabaja como albañil con su papá

A 18 años de aquella hazaña con la camiseta del Expreso, el presente del exvolante está lejos de los flashes y las canchas repleta de hinchas.

A sus 43 años, y luego de ser campeón en dos ocasiones en el fútbol argentino, Encina se gana la vida trabajando como albañil junto a su padre en el barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario, el mismo lugar donde nació y al que siempre decidió regresar.

El "Sapito" no solo dejó una huella imborrable en Mendoza siendo una de las figuras de aquel Tomba, sino que también construyó una extensa trayectoria que incluyó pasos destacados por Rosario Central, Barcelona de Ecuador, Atlas de México y Olimpo de Bahía Blanca.

Encina disfruta del barrio y sus amigos

"Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza. Es el oficio que me enseñó mi viejo y lo hago con gusto", confesó con absoluta humildad el exfutbolista en una charla distendida con el medio Ovación para el ciclo "¿Qué es de la vida?".

A diferencia de muchos futbolistas, que eligen alejarse de sus barrios populares apenas firman sus primeros contratos importantes, Encina prefirió aferrarse a la tranquilidad de su entorno de toda la vida.

"Cuando vos sos jugador de trayectoria, lo primero que muchos hacen es irse a vivir a otro lado. Yo pensé diferente. Siempre caía al barrio para estar con mi familia y mis amigos. Disfruto de la amistad de siempre", remarcó.

Hoy por hoy, además de levantarse temprano para trabajar en la obra junto a su padre, disfruta del fútbol en torneos de veteranos de su provincia, compartiendo equipo con otros nombres ilustres como César "Chelito" Delgado.

VIDEOS DESTACADOS

¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?
¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?
Nuevo régimen penal juvenil: 6 adolescentes ya fueron detenidos este fin de semana
Nuevo régimen penal juvenil: 6 adolescentes ya fueron detenidos este fin de semana
Unirá Europa y África: el mega túnel submarino entre España y Marruecos
Unirá Europa y África: el mega túnel submarino entre España y Marruecos
Daniel Vila hizo su descargo por el arbitraje de Nicolás Ramírez tras la derrota de la Lepra ante River
Daniel Vila hizo su descargo por el arbitraje de Nicolás Ramírez tras la derrota de la Lepra ante River
Se pudrió todo entre La Joaqui y Luk Ra: ¿quién es el tercero en discordia?
Se pudrió todo entre La Joaqui y Luk Ra: ¿quién es el tercero en discordia?
¿Quiénes fueron los amores de Tini Stoessel? El romance secreto que nadie conoció
¿Quiénes fueron los amores de Tini Stoessel? El romance secreto que nadie conoció
Lacunza ¿se siente más identificado con Milei o Cornejo?
Lacunza ¿se siente más identificado con Milei o Cornejo?
Mendoza, en alerta por el fenómeno del Súper Niño
Mendoza, en alerta por el fenómeno del Súper Niño
Iba manejando borracha, no advirtió el desvío y terminó chocando contra los tachos: quedó en contra mano
Iba manejando borracha, no advirtió el desvío y terminó chocando contra los tachos: quedó en contra mano
Así quedaron los dos vehículos que chocaron de frente: un hombre y un niño en grave estado
Así quedaron los dos vehículos que chocaron de frente: un hombre y un niño en grave estado
Rogelio Funes Mori enfrenta un nuevo desafío en el fútbol chileno
Rogelio Funes Mori enfrenta un nuevo desafío en el fútbol chileno
Lluvia, nieve y frío polar extremo en Mendoza: cuándo llegará este frente
Lluvia, nieve y frío polar extremo en Mendoza: cuándo llegará este frente
¿Lacunza tiene la bendición de Mauricio Macri?
¿Lacunza tiene la bendición de Mauricio Macri?
Quisieron hacer una batalla de aura en la escuela y el director se “volvió loco”
Quisieron hacer una batalla de aura en la escuela y el director se “volvió loco”
Sus padres le regalaron entradas para ver la Fórmula 1 y no pudo contener las lágrimas de emoción
Sus padres le regalaron entradas para ver la Fórmula 1 y no pudo contener las lágrimas de emoción
Cúal es la diferencia entre fecha de caducidad y de vencimiento
Cúal es la diferencia entre fecha de caducidad y de vencimiento
Le robaron la bicicleta con la que trabajaba y un gesto solidario lo cambió todo
Le robaron la bicicleta con la que trabajaba y un gesto solidario lo cambió todo
Así recibieron a Ciro en su vuelta a la escuela después de superar el cáncer
Así recibieron a Ciro en su vuelta a la escuela después de superar el cáncer
Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación y ésta vez se mostró en un tierno momento con su madre
Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación y ésta vez se mostró en un tierno momento con su madre
Un avión se estrelló en Miami y provocó una tragedia
Un avión se estrelló en Miami y provocó una tragedia
Intentó hacer una maniobra muy imprudente y casi termina de la peor manera
Intentó hacer una maniobra muy imprudente y casi termina de la peor manera
Un chico se encontró con la escena “más tierna del mundo” y se volvió viral
Un chico se encontró con la escena “más tierna del mundo” y se volvió viral
Números oficiales: cómo viene la recaudación del gobierno
Números oficiales: cómo viene la recaudación del gobierno
Lo pasó a buscar en su nueva camioneta y su reacción emocionó a todos
Lo pasó a buscar en su nueva camioneta y su reacción emocionó a todos
La dura historia detrás de una de las estrellas de Pasión de Gavilanes
La dura historia detrás de una de las estrellas de Pasión de Gavilanes
El insólito momento que se vivió en la feria de Guaymallén y se volvió viral
El insólito momento que se vivió en la feria de Guaymallén y se volvió viral
Iván Gabriel Juárez fue condenado por el femicidio de Malén Ledesma
Iván Gabriel Juárez fue condenado por el femicidio de Malén Ledesma
El método de China para transformar dunas de arena en bosques
El método de China para transformar dunas de arena en bosques
Indignación en redes: usurpa un terreno al lado del tren y se queja del paso de la maquinaria
Indignación en redes: usurpa un terreno al lado del tren y se queja del paso de la maquinaria
Un influencer mendocino afirmó que la estatua de la plaza San Martín está mal hecha
Un influencer mendocino afirmó que la estatua de la plaza San Martín está mal hecha