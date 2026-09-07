¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?

A sus 43 años, y luego de ser campeón en dos ocasiones en el fútbol argentino, Encina se gana la vida trabajando como albañil junto a su padre en el barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario, el mismo lugar donde nació y al que siempre decidió regresar.

El "Sapito" no solo dejó una huella imborrable en Mendoza siendo una de las figuras de aquel Tomba, sino que también construyó una extensa trayectoria que incluyó pasos destacados por Rosario Central, Barcelona de Ecuador, Atlas de México y Olimpo de Bahía Blanca.

Encina disfruta del barrio y sus amigos

"Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza. Es el oficio que me enseñó mi viejo y lo hago con gusto", confesó con absoluta humildad el exfutbolista en una charla distendida con el medio Ovación para el ciclo "¿Qué es de la vida?".

A diferencia de muchos futbolistas, que eligen alejarse de sus barrios populares apenas firman sus primeros contratos importantes, Encina prefirió aferrarse a la tranquilidad de su entorno de toda la vida.

"Cuando vos sos jugador de trayectoria, lo primero que muchos hacen es irse a vivir a otro lado. Yo pensé diferente. Siempre caía al barrio para estar con mi familia y mis amigos. Disfruto de la amistad de siempre", remarcó.

Hoy por hoy, además de levantarse temprano para trabajar en la obra junto a su padre, disfruta del fútbol en torneos de veteranos de su provincia, compartiendo equipo con otros nombres ilustres como César "Chelito" Delgado.