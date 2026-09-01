Puso un cartel que iba a su última quimio y la reacción de la gente emocionó a todos

Una persona colocó un cartel en su vehículo para anunciar que iba camino a su última sesión de quimioterapia. Al leer el mensaje, otros conductores reaccionaron con bocinazos, saludos y gestos de apoyo. Mirá el video.
La escena se difundió en las redes sociales y recibió numerosos mensajes de acompañamiento.
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