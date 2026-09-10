¿Por qué hay que quitar el envoltorio de aluminio del queso untable?

Casi todos lo hacemos de forma automática al abrir el pote: levantar la lámina de aluminio solo a medias y dejarla doblada adentro creyendo que así el queso dura más. Sin embargo, este hábito cotidiano esconde un error de conservación que la mayoría desconoce por completo. En este video te contamos la verdadera razón por la que deberías cambiar esa costumbre hoy mismo.