Le cuenta la historia de cómo la conoció para que pueda "dormir tranquila" todas las noches | VIDEO

Un joven conmovió en las redes sociales con el ritual que comparte cada noche con su perra: la abraza y le cuenta cómo se conocieron para que pueda dormir tranquila. Mirá el video arriba.
La tierna escena refleja el vínculo especial que construyó con su mascota.
Mirá todos los detalles de la nota en el video más arriba.
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Esta nota fue creada para que puedas informarte a través del video. El contenido fue elaborado por periodistas de Diario UNO con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y siempre cuenta con revisión editorial humana.
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