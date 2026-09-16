Independiente: la misteriosa conexión entre la baraja española y su apodo más famoso

En Argentina hay un equipo de fútbol que carga con un apodo histórico. "El Rey de Copas" es el clásico sobrenombre con el que se conoce a Independiente de Avellaneda.
Independiente y su receta histórica, la del Rey de Copas
Siete Copas Libertadores. Ese número basta para entender por qué a Independiente lo llaman el Rey de Copas. Ningún otro club sudamericano llegó a esa cifra. No es un apodo que inventó la parcialidad roja ni una exageración del entusiasmo hincha: sino que es un hecho documentado en los registros de la Conmebol que convierte al club de Avellaneda en la institución con más títulos internacionales del continente.
Este número histórico y su relación con las cartas españolas del "Rey" hacen de Independiente un club con reconocimiento que trasciende las fronteras argentinas tras ser reconocido por sus títulos internacionales.
Su historia marcó un récord de siete Copas Libertadores entre los años 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984, un récord de cuatro copas consecutivas, dos Copas Intercontinentales (en 1973 venciendo a la Juventus en Roma y en 1984 venciendo al Liverpool en Tokio), dos Copas Sudamericanas (2010 y 2017) y la Recopa Sudamericana de 1995.