Independiente: la misteriosa conexión entre la baraja española y su apodo más famoso

Independiente y su receta histórica, la del Rey de Copas

Siete Copas Libertadores. Ese número basta para entender por qué a Independiente lo llaman el Rey de Copas. Ningún otro club sudamericano llegó a esa cifra. No es un apodo que inventó la parcialidad roja ni una exageración del entusiasmo hincha: sino que es un hecho documentado en los registros de la Conmebol que convierte al club de Avellaneda en la institución con más títulos internacionales del continente.

Este número histórico y su relación con las cartas españolas del "Rey" hacen de Independiente un club con reconocimiento que trasciende las fronteras argentinas tras ser reconocido por sus títulos internacionales.