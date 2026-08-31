VIDEO Fue a comprar un inodoro y decidió probarlo de una forma muy particular

Un cliente que buscaba comprar un inodoro decidió comprobar personalmente si el modelo que estaba en exhibición era lo suficientemente cómodo. Su inesperada prueba llamó la atención de quienes se encontraban en el local. Mirá el video.
La escena quedó registrada y rápidamente generó comentarios en las redes sociales.
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Esta nota fue creada para que puedas informarte a través del video. El contenido fue elaborado por periodistas de Diario UNO con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y siempre cuenta con revisión editorial humana.
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