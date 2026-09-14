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Emocionante: Juan Cruz Yacopini continúa su recuperación y esta vez mostró su rehabilitación para caminar

El mendocino continúa emocionando a sus seguidores mostrando su sorprendente recuperación. En esta ocasión, el joven mostró cómo es la rehabilitación para volver a caminar con normalidad

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]

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