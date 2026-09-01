El video animado que recorre los 21 años de Lionel Messi en la Selección argentina

La producción repasa el camino del capitán desde su debut ante Hungría hasta la consagración en el Mundial de Qatar.

El video realizado por la página BR Football se ha convertido en uno de los más emotivos, mostrando todo el paso de Lionel Messi por la Selección argentina tras su anuncio de retiro de ella