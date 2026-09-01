BR Football publicó un video animado de casi cuatro minutos que recorre los 21 años de Lionel Messi con la Selección argentina, desde su particular debut ante Hungría hasta la conquista del Mundial de Qatar 2022. Mirá el video.
El video animado que recorre los 21 años de Lionel Messi en la Selección argentina
La producción repasa el camino del capitán desde su debut ante Hungría hasta la consagración en el Mundial de Qatar.
El video realizado por la página BR Football se ha convertido en uno de los más emotivos, mostrando todo el paso de Lionel Messi por la Selección argentina tras su anuncio de retiro de ella
La animación también recuerda las finales perdidas, su regreso a la Albiceleste y los títulos que marcaron la etapa más gloriosa de su carrera con Argentina.
Sobre esta nota en video
Esta nota fue creada para que puedas informarte a través del video. El contenido fue elaborado por periodistas de Diario UNO con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y siempre cuenta con revisión editorial humana.
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