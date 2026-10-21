Google Fotos es una de las herramientas más utilizadas para guardar fotos y vídeos en la nube, pero su capacidad de almacenamiento gratuito puede quedarse corta con el paso del tiempo. La aplicación ofrece 15 GB gratis, pero cuando ocupamos la totalidad del espacio la plataforma ya no hace la copia de seguridad y nuestros archivos dejan de tener respaldo. Ante esto, existe un truco que pocos conocen, sugerido por expertos.
El truco de expertos para liberar espacio en Google Fotos sin pagar ni eliminar archivos
Si contás con Google Fotos como nube para guardar archivos multimedia de tu teléfono y no querés pagar por almacenamiento extra, existe un truco que te permite tener más espacio
Cómo ahorrar almacenamiento en Google Fotos paso a paso y 100% gratis
Cuando el espacio disponible comienza a agotarse, muchos usuarios consideran contratar un plan de pago o borrar archivos para recuperar memoria. Sin embargo, existe un truco sugerido por los expertos de Xataka que permite reducir el espacio ocupado sin eliminar imágenes: cambiar la calidad de las copias de seguridad desde los ajustes del servicio.
La clave de este truco consiste en activar la opción de ahorro de almacenamiento, una función disponible en la configuración de Google Fotos. Esta alternativa comprime las imágenes y los vídeos para que ocupen menos espacio en la cuenta, aunque implica renunciar a parte de su calidad original.
En el caso de las fotos, el servicio admite resoluciones de hasta 16 megapíxeles con esta modalidad, mientras que los vídeos se guardan en una resolución de hasta 1080p. Para quienes utilizan sus archivos principalmente en el celular o los comparten en redes sociales, esta calidad puede resultar suficiente.
Lo más interesante es que la herramienta permite comprimir las copias que ya están guardadas en calidad original, sin necesidad de procesar cada archivo individualmente.
Para activar esta función, seguí estos pasos:
- Abrí Google Fotos desde el teléfono o ingresá a su versión web
- Pulsá sobre tu imagen de perfil, ubicada en la esquina superior derecha de la aplicación
- Entrá en el apartado ‘Ajustes de Fotos’
- Seleccioná la opción ‘Copia de seguridad’
- Accedé a ‘Calidad de la copia de seguridad’
- Elegí ‘Ahorro de almacenamiento’ y confirmá la operación cuando aparezca el aviso correspondiente
Una vez activada la función, Google Fotos podrá reducir la calidad de las copias originales que cumplan las condiciones de conversión. El espacio recuperado dependerá del tamaño y las características de los archivos almacenados.
Aunque este truco permite aprovechar mejor el espacio disponible sin borrar recuerdos, existe un detalle fundamental: la conversión de calidad original a ahorro de almacenamiento es irreversible dentro de Google Fotos. Una vez comprimidas las copias, no podrás recuperar desde ese servicio la resolución original de esos archivos.