El truco de expertos para liberar espacio en Google Fotos sin pagar ni eliminar archivos

Este truco permitirá obtener mayor espacio de almacenamiento.

En el caso de las fotos, el servicio admite resoluciones de hasta 16 megapíxeles con esta modalidad, mientras que los vídeos se guardan en una resolución de hasta 1080p. Para quienes utilizan sus archivos principalmente en el celular o los comparten en redes sociales, esta calidad puede resultar suficiente.

Lo más interesante es que la herramienta permite comprimir las copias que ya están guardadas en calidad original, sin necesidad de procesar cada archivo individualmente.

Para activar esta función, seguí estos pasos:

Abrí Google Fotos desde el teléfono o ingresá a su versión web

Pulsá sobre tu imagen de perfil, ubicada en la esquina superior derecha de la aplicación

Entrá en el apartado ‘Ajustes de Fotos’

Seleccioná la opción ‘Copia de seguridad’

Accedé a ‘Calidad de la copia de seguridad’

Elegí ‘Ahorro de almacenamiento’ y confirmá la operación cuando aparezca el aviso correspondiente

Una vez activada la función, Google Fotos podrá reducir la calidad de las copias originales que cumplan las condiciones de conversión. El espacio recuperado dependerá del tamaño y las características de los archivos almacenados.

El truco para ahorrar espacio de almacenamiento en Google Fotos. Foto: Xataka

Aunque este truco permite aprovechar mejor el espacio disponible sin borrar recuerdos, existe un detalle fundamental: la conversión de calidad original a ahorro de almacenamiento es irreversible dentro de Google Fotos. Una vez comprimidas las copias, no podrás recuperar desde ese servicio la resolución original de esos archivos.