En América del Sur, los grandes proyectos de infraestructura incorporan maquinaria especializada para construir túneles, ampliar redes de transporte y reducir los tiempos de viaje. En Chile, una de esas apuestas fue la llegada de una gigantesca tuneladora fabricada en China para excavar parte de la futura Línea 7 del Metro de Santiago.
Una tuneladora llegó desde China a América del Sur: excavó 1,6 kilómetros y desató una disputa millonaria
Una millonaria disputa contractual y fallas en la maquinaria detuvieron la excavación de 1,6 kilómetros del túnel en Chile, afectando la futura Línea 7 del Metro de Santiago.
La máquina mide 110 metros de largo, tiene una rueda de corte de 9,8 metros de diámetro y terminó en el centro de un conflicto contractual millonario. La tuneladora, bautizada como La Matucana, fue trasladada por barco desde Shanghái hasta el puerto de San Antonio. Su montaje final demoró tres meses y contó con la supervisión de técnicos de China.
Llegó desde China para construir el Metro de un país sudamericano, pero una disputa cambió el proyecto
El 6 de mayo de 2024, Metro de Santiago anunció el inicio de sus operaciones en la comuna de Renca. Su misión era excavar 6,6 kilómetros de túneles, un tramo para el que se utilizó por primera vez esta tecnología en la red de Metro de Chile. La máquina funciona mediante una rueda giratoria que perfora el terreno.
A medida que avanza por América del Sur, retira la tierra mediante una cinta transportadora y coloca anillos de hormigón que forman las paredes del túnel. Cada anillo está compuesto por siete piezas prefabricadas y pesa cerca de 40 toneladas. Sin embargo, el proyecto sufrió un revés.
En julio de 2025, una falla importante obligó a detener las obras durante varios meses. Según Metro, la recuperación de los trabajos fue parcial e insatisfactoria y se sumó a otros incumplimientos contractuales.
El país de América del Sur que apostó por una tuneladora china y terminó en un conflicto millonario
El 13 de enero de 2026, la empresa estatal anunció el término anticipado del contrato con TBM y Túnel SpA, sociedad vinculada al grupo chino China Railway Construction Corporation (CRCC). Para entonces, la tuneladora había excavado aproximadamente 1,6 kilómetros de los 6,6 kilómetros previstos.
La decisión derivó en una disputa económica. Metro hizo efectivas garantías por cerca de 69 millones de dólares, mientras que la contratista cuestionó la medida e inició un arbitraje para reclamar por los perjuicios que atribuye a la terminación del acuerdo. Metro también recurrió a este mecanismo para defender su decisión.
Tras el conflicto, los trabajos pendientes fueron reasignados a las empresas OSSA y Ferrovial, que continuaron las excavaciones mediante el método tradicional conocido como NATM. La Línea 7 contempla 26 kilómetros y 19 estaciones para conectar Renca con Vitacura. Su entrada en operación está prevista para fines de 2028, aunque el impacto definitivo del conflicto sobre los plazos y los costos debe evaluarse por separado.
En pocas palabras
- Tuneladora China: Una máquina de 110 metros llegó desde China a Chile para construir el Metro de Santiago.
- Disputa Millonaria: Fallas y un conflicto contractual detuvieron la obra, generando una disputa por unos 69 millones de dólares.
- Continuidad del Proyecto: Otras empresas retomaron la excavación del túnel, con la Línea 7 prevista para fines de 2028.