Una tuneladora llegó desde China a América del Sur: excavó 1,6 kilómetros y desató una disputa millonaria

A medida que avanza por América del Sur, retira la tierra mediante una cinta transportadora y coloca anillos de hormigón que forman las paredes del túnel. Cada anillo está compuesto por siete piezas prefabricadas y pesa cerca de 40 toneladas. Sin embargo, el proyecto sufrió un revés.

En julio de 2025, una falla importante obligó a detener las obras durante varios meses. Según Metro, la recuperación de los trabajos fue parcial e insatisfactoria y se sumó a otros incumplimientos contractuales.

El país de América del Sur que apostó por una tuneladora china y terminó en un conflicto millonario

El 13 de enero de 2026, la empresa estatal anunció el término anticipado del contrato con TBM y Túnel SpA, sociedad vinculada al grupo chino China Railway Construction Corporation (CRCC). Para entonces, la tuneladora había excavado aproximadamente 1,6 kilómetros de los 6,6 kilómetros previstos.

La decisión derivó en una disputa económica. Metro hizo efectivas garantías por cerca de 69 millones de dólares, mientras que la contratista cuestionó la medida e inició un arbitraje para reclamar por los perjuicios que atribuye a la terminación del acuerdo. Metro también recurrió a este mecanismo para defender su decisión.

Tras el conflicto, los trabajos pendientes fueron reasignados a las empresas OSSA y Ferrovial, que continuaron las excavaciones mediante el método tradicional conocido como NATM. La Línea 7 contempla 26 kilómetros y 19 estaciones para conectar Renca con Vitacura. Su entrada en operación está prevista para fines de 2028, aunque el impacto definitivo del conflicto sobre los plazos y los costos debe evaluarse por separado.